В Свердловской области проведут розыгрыш машин и квартир. Прямо в день выборов губернатора

В Свердловской области набирает силу скандал вокруг фестиваля "Уральские самоцветы", который должен завершиться 10 сентября розыгрышем квартир и машин в целом ряде городов, сообщает Znak.com. В этот же день в регионе должны состояться выборы губернатора. По информации источников издания, розыгрыш призов был придуман для того, чтобы поднять явку избирателей. По словам главы местного избиркома Валерия Чайникова, они рассчитывают на явку в 42%.

Мероприятия фестиваля пройдут в 20 городах: Арамили, Артемовском, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме, Верхней Салде, Ирбите, Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Лесном, Невьянске, Нижнем Тагиле, Новоуральске, Первоуральске, Полевском, Ревде, Реже, Сысерти и Серове. По данным избиркома, в этих муниципалитетах живут 1,4 млн избирателей, что составляет 41% от их общего числа. В подарочный фонд, по предварительным данным, будет включено не менее 10 квартир, 130 автомобилей, десятки тысяч единиц бытовой техники и сотни тысяч сувениров. Схема финансирования фестиваля не раскрывается.

Ситуацией уже заинтересовались в Центризбиркоме - председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала радиостанции "Эхо Москвы", что этот розыгрыш, на первый взгляд, смахивает на подкуп избирателей.