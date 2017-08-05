В Югре назвали самые эффективные команды муниципалитетов округа. Сургута среди них нет

На заседании правительства Югры, которое состоялось вчера под председательством губернатора Натальи Комаровой, озвучены результаты мониторинга эффективности органов местного самоуправления за 2016 год.

«Мониторинг позволил охватить ключевые сферы, которые задают темпы развития каждой территории, а также определяют социальное самочувствие людей – от инвестиций и состояния малого бизнеса до ввода жилья и подготовки земельных участков. Немаловажно, что эти результаты накладываются на затраченные усилия, например, расходы муниципального бюджета на содержание органов местного самоуправления, а также учитывают уровень удовлетворенности населения деятельностью местных администраций», - отметила глава региона.

Таким образом, по словам заместителя губернатора Павла Сидорова, высший балл получили самые сплоченные команды.

«Среди лидеров этого года Ханты-Мансийск, Когалым, Нижневартовск, Белоярский, Нижневартовский, Октябрьский районы. Они получат бюджетные гранты в размере порядка 60 миллионов рублей за первое место и 17 миллионов рублей – за шестое», - прокомментировал Павел Сидоров.

Отмечается, что результаты мониторинга будут размещены в свободном доступе в интернете.