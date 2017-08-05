Лишь треть ВИЧ-инфицированных в России получает лечение

В России зафиксировано рекордное число ВИЧ-инфицированных: сейчас в стране около миллиона граждан являются носителями вируса иммунодефицита и лекарства получают лишь треть из них, сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский, передает «Интерфакс».

«По состоянию на 30 июня число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций среди граждан РФ составило 1 167 581 человек. Это предварительные данные за первое полугодие этого года», – рассказал Покровский. По его словам, из них по разным причинам умерли больше 250 тысяч. За первое полугодие этого года скончались 14 631 ВИЧ-инфицированных, что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

При этом из миллиона больных лишь треть получает лечение. «В первом полугодии получали антиретровирусную терапию 298 тысяч 888 пациентов, – заявил Покровский, – препаратов закупили не больше, чем в прошлом году. За этот год прибавилось сто тысяч новых пациентов. Поэтому напряженность будет продолжаться».

Во всем мире количество ВИЧ-инфицированных снижается, и только в странах Восточной Европы растет. Согласно недавно опубликованному исследованию Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС), за последние 10 лет смертность ВИЧ-инфицированных в мире снизилась почти вдвое и составила миллион человек в 2016 году, тогда как в 2005-м погибли около двух миллионов. По мнению экспертов, это связано с доступностью необходимого лечения. В прошлом году, если не считать Россию, получили терапию 53% заболевших. Цифра говорит о том, что лекарства есть даже в менее развитых странах.

«Обеспечить лечение всем – главная задача сейчас. Но тут нельзя решить без правительства, может даже и без Думы, которая должна внести соответствующие увеличение в бюджет. Иначе где взять деньги?!» – заявил Вадим Покровский.