На руднике «Мир» в Якутии продолжаются поиски восьми шахтеров

Пресс-служба «Алросы» сообщила о спасении одного из рабочих на руднике «Мир» в Якутии: 36-летний Алишер Мирзаев госпитализирован в тяжелом состоянии. «Состояние тяжелое за счет общего переохлаждения, но стабильное. Ушиб легкого. Больной в реанимации. Его жизни на данный момент ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Он стал 143-м спасенным с подтопленного рудника. Судьба еще восьми горняков неизвестна. В МЧС также рассказали, что спасатели обследовали почти семь тысяч метров незатопленных выработок.

Глава республики Саха (Якутия) Егор Борисов рассказал, что поисково-спасательные работы ведутся в круглосуточном режиме. «Некоторая часть рудника подтоплена, а определенная часть пока не затоплена водой. Поэтому есть надежда, и активно ведется поиск людей», — добавил он.

Прорыв воды на шахте рудника «Мир», который принадлежит алмазодобывающей компании «Алроса», произошел накануне. В смене на тот момент был 151 горняк, девять из них не спускались в шахту. На данный момент на поверхность из рудника подняты 134 человека, трое из них госпитализированы.