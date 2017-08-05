Инфляция в России опустилась до пятилетнего минимума

По данным Росстата, за июль инфляция достигла 3,9%, опустившись впервые ниже целевого показателя ЦБ, сообщает Ведомости. Такого снижения инфляции из аналитиков не ждал никто – по прогнозу 18 экономистов, опрошенных Bloomberg, в июле инфляция должна была снизиться только до 4,3% с 4,4% в июне.

Инфляция в 4% – целевой ориентир денежно-кредитной политики ЦБ: этого уровня она должна достичь по итогам 2017 г. Цель предполагает, что 4% – это среднегодовой показатель. При этом ЦБ неоднократно подчеркивал, что достижением своей цели он считает не просто разовое снижение инфляции до 4%, а ее закрепление на этом уровне на ближайшие годы.

К такому сильному замедлению инфляции привело резкое удешевление овощей и фруктов – на 8,3% в июле к июню. До этого три месяца они, наоборот, дорожали, а в июне – на 8,3%, что в том числе помешало ЦБ снизить ставку на заседании 28 июля. Из-за резкого падения цен на овощи и фрукты уже в первую неделю августа впервые с прошлого года была зафиксирована дефляция, а Минэкономразвития предупреждало, что с ростом поставок продуктов нового урожая дефляция может быть зафиксирована и за весь август.