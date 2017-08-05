У вас просрочено. Жители «тюменской матрешки» имеют худшую кредитную историю в УрФО

Регионы «тюменской матрешки» признаны лидерами среди субъектов УрФО по просроченной кредитной задолженности, сообщает РБК. По итогам первого полугода просроченная задолженность в Тюменской области, Югре и на Ямале достигла 32,5 миллиарда рублей. Такие данные озвучил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин.

У Свердловской области этот показатель равен 29,1 миллиардам, у Челябинской области — 22,05 миллиарда, у Курганской — 4,6 миллиарда рублей.

«Важна доля просроченной задолженности от объема кредитования. В Тюменской области этот показатель находится на уровне 5,85% (ниже среднероссийского на 26%). И это самое низкое значение в УрФО. Наиболее критичный показатель в Челябинской области (8,66%), Курганской области (8,31%), Свердловской области (7,99%)», — уточнил эксперт.

На 1 июля в УрФО объем просроченной задолженности составляет 88 миллиардов рублей. Показатель снизился на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. «Тенденция связана с правильной кредитной политикой банков в регионе, верной стратегией по урегулированию вопроса с долгами и общими экономическими показателями», — рассказал Воронин. При этом доля просроченной задолженности по-прежнему находится на высоком уровне — 7,18%.

В целом, объем банковского кредитования физлиц (без учета микрофинансовых организаций) в УрФО составил 1,229 триллион рублей.