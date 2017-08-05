К концу года в Югре появятся новые арендные дома

Два новых арендных дома планируется ввести в Югре до конца текущего года, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что формирование фонда коммерческого арендного жилья в округе ведется с 2012 года. В таких многоквартирных домах проживают в основном бюджетники. При этом, например, работники здравоохранения получают компенсацию части арендной платы, предоставляемую работодателями. Кроме того, коммунальные платежи в арендных домах ниже аналогичных платежей в иных жилищных фондах.

"На сегодняшний день построены и заселены четыре арендных дома коммерческого использования в трех крупных городах Югры — Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, включающих 604 меблированных квартиры. До конца 2017 года планируется ввод еще двух арендных домов в окружном центре", — сообщают в окружном департаменте строительства, уточнив, что среднегодовая загрузка таких домов составляет от 91 до 98%.

Как отметили в окружном департаменте строительства, средний размер платы за однокомнатное жилье составляет от 14,5 тысячи до 20 тысяч рублей в месяц, за двухкомнатное — от 20 тысяч до 26 тысяч рублей.

Одновременно с этим в округе формируется фонд арендного жилья социального назначения. Пилотный проект реализуют в Сургуте, где в феврале текущего года началось заселение жителей в дом на 512 квартир. Средний размер платы в нем в два раза ниже, чем в коммерческих арендных домах, при этом на строительство были выделены средства окружного и местного бюджетов — более 1,2 миллиарда рублей. В социальных арендных домах в числе остальных проживают учителя, медработники, сотрудники полиции и службы судебных приставов.

В целом, по информации профильного департамента, в первом полугодии в регионе фиксируется рост показателей ввода жилья на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.