Ставки по ипотеке в России упали до рекордного минимума

По данным Центробанка (ЦБ), в июне средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам в России составила 11,11%, что является минимальным значением за всю историю наблюдений, сообщает Коммерсант. В Банке России также говорят, что объем выдачи ипотеки в первом полугодии этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16%.

В сообщении ЦБ указано, что за полгода банки выдали 423,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 773 миллиарда рублей. По данным Центробанка, портфель ипотечных жилищных кредитов на 1 июля 2017 года составил 4,671 триллиона рублей. Доля просроченных ипотечных жилищных кредитов продолжает держаться на низком уровне — 1,5%, 71,6 миллиард рублей.

О вероятности снижения ставок по ипотеке ранее говорили глава Минэкономики Максим Орешкин и директор Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию Александр Плутник. По словам Орешкина, в 2018 году ожидается уровень 8-9%, Александр Плутник, в свою очередь, считает, что в течение двух лет ставки достигнут значений 6-7%.