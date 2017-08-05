В Нижневартовске могут запустить программу «Говорящий город» для слабовидящих

Для удобства слабовидящих граждан в Нижневартовске могут запустить программу «Говорящий город». Этот вопрос обсудили на заседании Совета по делам инвалидов при администрации муниципалитета.

По словам начальника отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству ДЖКХ Нижневартовска Татьяны Бурухиной, данная система, реализованная в Санкт-Петербурге, помогает незрячим гражданам ориентироваться в городе и пользоваться общественным транспортом. Предполагается установить на автобус специальный датчик, информация с которого будет считываться приемным устройством, находящимся у вартовчанина и озвучиваться диктором. Звуковые сигналы также будут подсказывать направление движения к входной двери. Кроме того, система предполагает оповещения водителя о том, что среди пассажиров автобуса имеется гражданин, к которому следует отнестись более внимательно и при необходимости оказать помощь.

По словам председателя Совета по делам инвалидов при администрации города, заместителя главы Нижневартовска по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина, необходимо понять, насколько нужна данная система самим незрячим и тотально слепым гражданам. Для этого председателю нижневартовского общества слепых Светлане Горбачевой предложено провести встречи с вартовчанами, привлекая для этого специалистов администрации города.