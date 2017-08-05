Югорские дети с сахарным диабетом приняли участие в Диаспартакиаде в Сочи

В Сочи завершилась Диаспартакиада-2017 для детей с сахарным диабетом. По итогам состязаний самой сплоченной командой признана команда «Диаленд» из Югры.

Диаспартакиада для детей с сахарным диабетом проводится в России с 2010 года и приурочена к Всероссийской образовательной программе «Каждый день – это Ваш день!». Российская диабетическая ассоциация при партнерской поддержке компании «Санофи» ежегодно собирает детей со всех уголков России и из стран ближнего зарубежья и устраивает для них спортивные соревнования.

Цель Диаспартакиады заключается в мотивации к спорту, в развитии творческого потенциала, поддержке детей, столкнувшихся с опасным недугом, психологической адаптации и социализации в обществе. А самое главное, как говорят организаторы – ребят нужно научить управлять своим заболеванием.

В 2017 году команда детей Югры соревновалась со сверстниками Тверской области, Алтайского края, Курганской области, республики Дагестан, Ставропольского края и Воронежской области. В состав команды вошли: Данил Гилязов, Владимир Кухарев, Тимофей Кокушев, Мариана Хакимова, Илья Ерушин и Карина Хомкина. Сопровождала юных спортсменов Юлия Юсупова, детский эндокринолог Окружного кардиологического диспансера «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».

Стоит отметить, что впервые дети округа приняли участие в Диаспартакиаде в 2015 году, и вернулись домой с заслуженной победой, заняв 1-ое командное место по результатам всех мероприятий.