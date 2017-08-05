Жителей Березовского района приглашают стать участниками добровольной народной дружины

На официальном сайте администрации Березовского района появилось объявление, в котором власти призывают жителей войти в состав добровольного народной дружины. В этом качестве они будут помогать охранять общественный порядок.

«В России имеется давняя традиция по привлечению граждан к деятельности дружин по охране общественного порядка. Добровольные народные дружины – это формирования, в которых есть возможность проявить свою активную гражданскую позицию не на словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды района, в которой мы хотели бы жить. Развитие народных дружин становится значимым фактором профилактики уличной преступности», – говорится на сайте.

Согласно Федеральному закону № 44-ФЗ от 2 апреля 2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», в народную дружину на добровольной основе принимаются граждане России, проживающие на территории Березовского района, достигшие 18-летнего возраста, по своим моральным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан.

Также сообщается, что члены народной дружины за выход на охрану общественного порядка обеспечиваются денежным вознаграждением. Прием в народную дружину проводится в индивидуальном порядке на основании заявления. По всем интересующим вопросам просят обращаться в отдел по организации деятельности комиссий администрации Березовского района.