Молодежь Нефтеюганска посетит Единый День пенсионной грамотности

Нефтеюганск и Нефтеюганский район 19 сентября примут участие в Едином дне пенсионной грамотности и откроют двери для старшеклассников. В управление Пенсионного фонда РФ в Нефтеюганске уже поступили 1,2 тысячи экземпляров учебного пособия «Все о будущей пенсии: для учебы и жизни».

Также, с сентября по декабрь в школах, средних и высших учебных заведениях Нефтеюганска и Нефтеюганского района пройдет полностью курс «Пенсионное обеспечение в Российской Федерации». В мероприятиях информационно-образовательной компании, направленной на повышение пенсионной и социальной грамотности примут участие более тысячи учащихся из 26 средних, высших учебных и школ муниципалитетов.