В Сургуте и Когалыме выросли цены на авиакеросин

Стоимость авиационного топлива за минувший месяц выросла в двух аэропортах Югры. В Когалыме и Сургуте рост составил на 2,9%. Изменение ценовой политики зафиксировала Росавиация у заправщика ОАО «Лукойл-Аэро-Сургут».

В экономической столице Югры стоимость тонны авиакеросина от данного поставщика сейчас оценивается в 37 310 рублей, тогда как в июне цена составляла 36 260 рублей. В Когалыме – 37 080 рублей (июнь – 36 030 рублей).

По данным статистики Росавиации, самое дорогое авиатопливо среди аэропортов ХМАО реализуют в Березово – почти 41 000 рублей. Самое дешевое в Белоярском - 34 310 рублей. В воздушной гавани Нижневартовска стоимость керосина составляет 35 000 рублей, а в Ханты-Мансийске 36 920 рублей.

Добавим, что расходы перевозчиком на покупку и услуги авиазаправщиков являются одними из ключевых. В стоимости билета эти траты составляют удельный вес.