В Югре отменили режим ЧС

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Югре приняла решение об официальной отмене режима межмуниципальной чрезвычайной ситуации с 5 августа. Об этом сообщают в правительстве округа

Отмечается, что на данный момент на территории Югры потушены все лесные пожары. «На сегодняшний день на 15:00 согласно сводке в Югре были зафиксированы 3 действующих пожара на территории 42 гектаров. Берёзовский и Белоярский районы благодаря межмуниципальному взаимодействию справились с обстановкой. Слаженная работа служб не дала развиться стихии, помогли и погодные условия. Силы и средства служб округа переведены в повседневный режим реагирования», - прокомментировал решение заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера был введен в Югре 25 июля.