Российские футбольные клубы определились с соперниками по еврокубкам

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проша жеребьёвка раунда плей-офф Лиги чемпионов. По ее итогам стало известно известно, что московский ЦСКА на этой стадии соревнований будет противостоять швейцарский клуб "Янг Бойз".

Как сообщает "Чемпионат.ком", первый матч в Швейцарии состоится 15/16 августа, ответная игра в Москве запланирована на 22/23 августа. 10 победителей раунда плей-офф присоединятся на групповом этапе к 22 клубам, которые получили автоматический пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа.

Кроме того, определились соперники петербургского "Зенита" и ФК "Краснодар" по раунду плей-офф Лиги Европы. Соперником "Краснодара" стала сербская "Црвена Звезда", а "Зенит" сыграет с голландским "Утрехтом".

Первые матчи состоятся 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. 22 победителя выйдут в групповой этап, где присоединятся к 16 командам с автоматическим пропуском в эту стадию и 10 проигравшим в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Монако.