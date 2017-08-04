Хакеры на три дня до премьеры выложили в сеть новую серию "Игры престолов"

Хакеры выложили в сеть четвертую сеть седьмого сезона сериал "Игра престолов", сообщает "Российская газета". Официальная американская премьера которой состоится только в это воскресенье.

Эпизод доступен в низком качестве, что не помешало пользователям начать перезаливать эпизод на другие сервисы. Как отмечается, на видео заметен водяной знак "For internal viewers only". То есть материал предназначен исключительно для внутреннего использования HBO.

Ранее на этой неделе стало известно о хакерской атаке, направленной против телесети HBO, напоминает "Газета.ру". Как утверждалось, в распоряжении злоумышленников оказалось 1,5 Тб данных.

Сначала был опубликован сценарий четвертой серии седьмого сезона «Игры престолов». Также сообщалось, что хакеры украли у HBO эпизоды сериала «Умерь свой энтузиазм».