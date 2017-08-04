В Тюмени устроили страшную выставку из машин, попавших в ДТП // ФОТО

На выезде из Тюмени в сторону Екатеринбурга под отрытым небом развернулась выставка искореженных автомобилей, попавших в ЖТП. По мнению областной Госавтоинспекции, организовавшей мрачный перфоманс, это поможет водителям хотя бы задуматься о соблюдении скоростного режима.

На "мертвых" авто - листочки с реальной историей трагедии и плакаты, на которых журналисты и чиновники города обращаются к водителям с просьбой соблюдать ПДД. Планируется, что подобные выставки появятся и на других выездах из областного центра.

В ведомстве сообщают, что с начала 2017 года на федеральных трассах в Тюменской области в 190 дорожных авариях погибли 59 и получили травмы 298 человек. В числе пострадавших трое погибших и 30 травмированных детей.