​Песков разделил мнение Трампа о дефиците взаимодействия между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с президентом США Дональдом Трампом и разделил его мнение, что отношения между Москвой и Вашингтоном на опасно низком уровне, сообщают «Ведомости».

«Опасность может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов», — пояснил Песков.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что видит большую опасность в ухудшении отношений с Россией. «Наши отношения с Россией на небывало, опасно низком уровне. Поблагодарите за это конгресс, этих людей, которые не могут даже дать нам здравоохранение!» — написал Трамп в Twitter.