Вырос проходной балл в популярный у сургутян Тюменский индустриальный университет

Первая волна зачисления завершилась в Тюменском индустриальном университете 3 августа. Приказы с именами поступивших на первый курс бакалавриата и специалитета опубликованы на официальном сайте вуза.

По итогам первой волны, увеличение конкурса произошло на всех направлениях подготовки. Как сообщил руководитель приемной комиссии университета Василий Шитый, в вузе нет ни одного направления подготовки со средним баллом ЕГЭ ниже 60, значительно увеличилось количество направлений со средним баллом 70 и выше. По университету средний проходной балл приблизился к 170.

«На многие направления подготовки стало нереально поступить, если у абитуриентов меньше 200 баллов. И такая тенденция будет сохраняться: растет количество самих поступающих и уровень их подготовки. Выпускники школ заранее знакомятся с проходными баллами и уже понимают, что для успешного поступления в университет нужно не 200–210, как было в предыдущие годы, а 230- 240, а лучше 250 баллов», — приводит слова руководителя комиссии издание «Вслух.ру».

Популярными направлениями с самыми высокими проходными баллами в этом году стали «Нефтегазовое дело», «Прикладная геология» (специализация «Геология нефти и газа»), «Электроэнергетика и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Биотехнические системы и технологии», «Технология транспортных процессов» (профиль «Логистика и управление цепями поставок» ), «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Архитектура», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей».

Напомним, что согласно исследованию копании «Яндекс», ТИУ является самым популярным вузом среди абитуриентов Сургута. За прошедший год условиями поступления в университет интересовались 9 тыс. жителей нашего города.