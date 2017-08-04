​Минкомсвязи хочет ввести ответственность за распространение зарубежной периодики

Минкомсвязи разработало законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за распространение зарубежных журналов и газет. Штраф за эти нарушения для физических лиц составит 1-1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - 2-3 тыс. рублей, для юридических лиц - 20-30 тыс. рублей, сообщает «ТАСС».

«Речь идет о распространении физических экземпляров зарубежных изданий, – сказал заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. – Их не так много продается, в отелях иногда продаются, в аэропортах могут продаваться какие-то вещи. Речь идет исключительно об очень ограниченном количестве экземпляров».

Стоит отметить, что это нововведение «связано с тем, что российские СМИ должны получать разрешение, а для зарубежных этого не требовалось». «Создавались условия, когда отечественные игроки рынка оказывались в менее выгодной ситуации, чем зарубежные, – отметил Волин. – Регуляторика должны быть направлена на то, чтобы отечественные (СМИ - прим. ред.) находились в более выгодном положении, по крайней мере, не худшем. Для того чтобы исключить дискриминацию отечественных изданий была создана эта нормативка».