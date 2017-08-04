К началу октября от старого здания тубдиспансера ничего не останется

В начале октября на месте старого здания сургутского противотуберкулезого диспансера должна остаться чистая площадка. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации города Алексей Жердев.

Сегодня здесь прошла заключительная дезинфекция сооружений. Одновременно проводился лабораторный контроль качества данных работ. подтверждено, что какой-либо угрозы здание бывшего тубдиспансера в настоящее время не представляет.

После проведения дезинфекции, подрядная организация, выигравшая конкурс, приступит к демонтажу зданий бывшего диспансера. По условиям контракта весь мусор с данной территории будет вывезен на полигон ТБО. Эти работы должны быть завершены в течение двух месяцев.

По информации Жердева, аукцион разыгран, его победителем стала компания из Нижневартовска «НТСМ». "Причем начальная цена проведения всех работ была значительно снижена и на сегодняшний день составляет 99 тысяч рублей. Получилась большая экономия бюджетных средств и мы надеемся, что подрядчик в полном объеме и в срок выполнит свои обязательства", - подчеркнул и.о. главы.

Напомним, что комплекс сооружений противотуберкулезного диспансера был передан муниципалитету три с половиной года назад, земля под ним принадлежит городу. Тогда же были проведены все необходимые дезинфекционные работы. После того, как здание диспансера будет демонтировано, на этом месте предполагается разбить городской парк или сквер. Предварительно будет проведен опрос жителей, проживающих в близлежащих домах.