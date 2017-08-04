Заметив полицейских, парень попытался незаметно выбросить наркотик. Но не получилось

Полицейские Нефтеюганска задержали в ходе рейда 24-летнего молодого человека, который заметив их попытался незаметно выбросить подозрительный сверток. Экспертиза показала, что там был наркотик.

Ранее судимому жителю города пришлось признаться в содеянном. Естественно, он утверждает, что вещество приобрел с целью личного потребления.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств» и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Отметим, что санкции статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.