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​АО «ТЭК» начинает отключать кооперативы-должники

Частичные и полные отключения в августе запланированы в 14 садово-огороднических товариществах Сургута. Приостановление подачи электричества будет осуществлено в дачных кооперативах «Север-1», «Победит-2», «Крылья Сургута», «Тюльпан», «Энергостроитель» и других. Данные СНТ/ДНТ останутся без света по причине накопления высокой дебиторской задолженности за потребленный энергоресурс. На 17.07.2017 года ее размер составил 32,5 млн рублей. Долги всех 95 кооперативов муниципалитета, в которые АО «Тюменская энергосбытовая компания» поставляет электрическую энергию, превысили 113,6 млн рублей.

Решение о применении столь жестких мер было принято руководством Сургутского межрайонного отделения в целях пресечения неоплачиваемого отпуска электроэнергии. Ограничения затронут всех без исключения членов коопе­ративов, не перешедших на прямые договоры с ТЭК и имеющих задолженность за потреб­ленный энергоресурс перед поставщиком электрической энергии.

У садоводов есть возможность избежать отключения электрической энергии в самый разгар дачного сезона. Для этого им потребуется погасить свои долги перед энергетиками.

Новую схему договорных отношений поставщик энергоресурсов начал реализовывать в сургутских СНТ/ДНТ в 2016 году. Энергетики проводили встречи с председателями отдельных товариществ и собственниками земельных участков и рассказывали об очевидных преимуществах индивидуальных договоров, заключение которых решает главную проблему всех СНТ — низкую платежную дисциплину кооперативов. В период с марта 2016-го по июль 2017 года прямые договоры были заключены с дачниками десяти садово-огороднических товариществ Сургута. Некоторые из кооперативов частично погасили свою задолженность перед поставщиком энергоресурсов, некоторые ликвидировали ее полностью.

«На конец апреля 2017 года суммарная дебиторская задолженность всех 95 коопе­ративов перед АО «ТЭК» составила 134,2 млн рублей. За три последних месяца ее размер сократился примерно на 20 млн рублей благодаря переходу на прямые договоры энергоснабжения членов кооперативов. Участники товариществ оценили преимущества прямых договоров с АО «ТЭК». Они ежемесячно получают на руки квитанции с прозрачными начислениями и расчетами, в «Личном кабинете клиента» на сайте поставщика имеют полный доступ ко всей интересующей информации, будь то тарифы или объемы потребленной электрической энергии за любой период. Передают показания счетчиков и оплачивают свет они там же, посредством десятков мобильных сервисов. Но главное — приостановление энергоснабжения за неуплату осуществляется только в отношении неплательщиков, а не всего кооператива», — отмечает начальник Сургутского межрайонного отделения АО «ТЭК» Елена Тетерман.

Заключение индивидуальных договоров не потребует от граждан особых усилий и временных затрат. Первое, что необходимо сделать — это принять решение о реализации новой системы договорных отношений на общем собрании. За переход на прямое обслуживание с АО «ТЭК» в этом году проголосовали члены еще 11 сургутских кооперативов — перевод данных СНТ/ДНТ будет осуществлен в период с июля по сентябрь текущего года.

Получить более подробную информацию можно в Сургутском межрайонном отделении по адресу: пр. Мира, 43, тел. (3462) 23-85-77.


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05 августа в 16:50, просмотров: 776, комментариев: 0


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