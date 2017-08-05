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​В 31-м микрорайоне обустраивают внутридворовую территорию

Большую дворовую территорию между домом по улице Каролинского, 16, и детским садом «Березка» коммунальщики начали приводить в надлежащее состояние — тут ведутся ремонтные работы внутри­квартальных проездов.

Ранее этот участок земли был местами засыпан песком и почвой, вместо пешеходных дорожек красовались протоптанные горожанами тропинки, неухоженные газоны (если можно так назвать оставленные на произвол судьбы зеленые зоны) совсем не радовали глаз и чаще всего использовались автомобилистами под парковку.

«Работы по благоустройству будут закончены к 1 сентября. Сейчас, насколько мне известно, уже проложены пешеходные дорожки, проезды, проводится озеленение», — сообщил корреспонденту «НГ» директор УК «Сибпромстрой № 25» Андрей Гапонов.

Почему благоустройство началось именно в этом году, а не раньше, неизвестно: «Средства на ремонт муниципалитет выделил, а уж по какой причине затянули на такой срок, я не знаю», — пояснил Гапонов.

Однако, для жителей близлежащих домов, детей и родителей, которые посещают детский сад и школу № 31, расположенные неподалеку, начало работ по благоустройству, однозначно, пришлось по душе. Ведь несколько лет им приходилось в слякоть пробираться до места назначения по мокрому песку и перепрыгивая лужи.


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05 августа в 15:25, просмотров: 674, комментариев: 0


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