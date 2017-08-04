Форвард "Мамонтов Югры" вызван в юниорскую сборную России

Нападающий "Мамонтов Югры" Данил Башкиров вызван в расположение сборной России U17, которая проводит сборы в подмосковном Новогорске.

Для участия в сборе тренерский штаб под руководством Владимира Филатова вызвал 28 хоккеистов. В программе сбора - тренировки на льду и в тренажерном зале.

Уже послезавтра российская сборная проведет выставочный матч с МХК “Атланты”, а 10 августа команда отправится в финский Виерумяки, где проведет серию выставочных матчей против местной сборной до 17 лет. Игры состоятся 11 августа в 18:00 мск, 12 августа в 17:00 мск и 13 августа в 15:00 мск.