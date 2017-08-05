На ул. Геологической кладут новый тротуар

Продолжается летняя кампания по ремонту дорог, в которую попала и улица Геологическая. На ней с июня работает тяжелая техника: убирают старое дорожное покрытие, кладут новое, устанавливают обновленные бордюры. Но помимо этого под большой ремонт попала и обширная пешеходная зона, идущая вдоль дороги со стороны ТЦ «Славянский».

Здесь работы непочатый край: на одном участке уже сняли старые плиты, на другом в данный момент идет уборка брусчатки. Кроме этого, у дороги снесли автобусную остановку.

«Сейчас неудобно спускаться по щебню к автобусам, потому что площадку под остановку еще не залили, — рассказывает пенсионерка Татьяна Леонидовна. — А еще старый павильон убрали, новый пока не поставили. Надеюсь, что это так не оставят и после ремонта все вернут на свои места».