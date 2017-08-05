​По прямой дорожке: Власти отремонтировали тротуар между улицей  Мечникова и средней школой № 20

Жители железнодорожного района обратились к депутату Думы Югры Ринату Айсину с просьбой о помощи. Требовалось срочное восстановление находящегося в плачевном состоянии пешеходного тротуара в районе ул. Мечникова. Именно по нему дети вынуждены ежедневно ходить на учебу в МБОУ СОШ № 20.

«Данный участок требовал капитального вмешательства, — написал депутат в социальной сети. — Там необходимо было сделать тротуар и освещение». Кроме того, по словам Рината Айсина, территорию следовало максимально обезопасить, ведь по ней регулярно ходили школьники. Главная проблема реконструкции покрытия заключалась в том, что этот участок дороги никому не принадлежал.

30 марта 2015 года тротуар в качестве бесхозного был принят на учет в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Отметим, что проводить процедуру признания и регистрации права муниципальной собственности можно лишь по истечении года с момента постановки на учет.

Спустя год эксперты Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса разработали сметы и рассчитали, сколько средств понадобится для ремонта тротуара.

Во время работы на объекте подрядчики столкнулись с трудностями. Оказалось, что под старыми демонтированными плитами зиждется болото. «Техника сразу сядет», — констатировали специалисты. Однако сложная задача была профессионально решена, а под ногами у счастливых горожан появилась новая ровная дорога.

«Освещение также не заставит себя долго ждать», — добавляет Айсин. Из ответа главы города Вадима Шувалова следует, что тротуар озарится светом еще до начала учебного года.