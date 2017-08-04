Фонд «Соцгоспроект» подал иск против Алексея Навального и учрежденного им Фонда борьбы с коррупцией, сообщил «Интерфакс».

«В суд поступил иск фонда "Соцгоспроект" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками заявлены Навальный и ФБК», – сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

В начале марта ФБК опубликовал расследование, в котором утверждалось, что бизнесмен Алишер Усманов передал особняк с земельным участком в дар фонду «Соцгоспроект». Главой наблюдательного совета «Соцгоспроекта» является однокурсник премьер министра РФ Илья Елисеев.

Напомним, что ранее siapress.ru сообщил, что Фонд «Соцгоспроект», обвиненный Навальным в масштабных коррупционных схемах хочет удалиться из фильма «Он вам не Димон». А также ответ Усманова Навальному где он объясненил передачу земли и дома «Соцгоспроекту».