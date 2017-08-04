​Около 30 россиян выиграли более миллиона рублей каждый, по билетам купленным на «Почте России»

Выигрыш в лотерею для 30 россиян составил более одного млн рублей каждому. А самый удачливый получил 13,8 млн рублей. Билеты были приобретены в отделениях «Почты России», об этом «ТАСС» сообщил в пресс-службе федерального почтового оператора.

«Наиболее удачливыми оказались владельцы 29 билетов, приобретенных на почте, которые выиграли свыше 1 млн рублей. Так, например, житель Воронежской области выиграл 13,8 млн рублей», – сказал собеседник агентства.

Всего за шесть месяцев этого года по лотерейным билетам, приобретенным в отделениях «Почты России» выплачено более 7,5 млн выигрышей на суму около 1 млрд рублей.

«Продажа государственных лотерей в почтовых отделениях по сравнению с первым полугодием прошлого года выросла на 62%», – отметил собеседник, больше всего крупных призов было получено в Ханты-Мансийском автономном округе