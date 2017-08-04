​Главный Военно-морской парад в честь дня ВМФ станет ежегодным

Глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу объявил, что главный Военно-морской парад России, приуроченный ко дню ВМФ, будет ежегодным, сообщает «ТАСС».

«В дальнейшем парад будет проходить ежегодно в рамках празднования Дня Военно-морского флота», - сказал глава Минобороны.

Главный парад «продемонстрировал всему миру, что наша страна является великой морской державой, показал силу и боевую мощь современного российского флота», – отметил Шойгу.

Министр поблагодарил все кто принимал участие в организации и проведении парада. «Прошу главнокомандующего Военно- морским флотом адмирала Владимира Королева совместно с заинтересованными органами военного управления представить предложения о поощрении личного состава», – добавил глава Минобороны РФ.

Напомним, что военно-морской парад впервые состоялся и за пределами России – в Средиземном море, в сирийском порту Тартус.