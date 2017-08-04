Сургутская неделя. Газ, нефть, смог

В городе запахло жареным — вернее, горелым. Горят леса на севере, дымятся окраины Сургутского района, а попутный ветер тянет гарь в Сургут. Проблема не нова и лечится пожарными мероприятиями и сменой направления ветра. В самом Сургуте предпринимают превентивные меры, дабы к запаху не примешалась зола: с 1 августа в городских лесах установлен повышенный класс пожарной опасности. Вкупе с особым противопожарным режимом на всей территории города это должно, по идее, предотвратить природно-человеческий катаклизм. Запрещено жечь костры, мусор, траву и листву, а в леса в городской черте вообще нельзя заходить. Интересно, распространяется ли запрет на дачные шашлыки? Я бы запретил вплоть до изъятия и уничтожения продукта.

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С санкционной продукцией мы же так поступаем? По принципу «Так не доставайся же ты никому!» на днях уничтожили салат и яблоки. Яблок — больше тонны! Любопытно — что мешало изъять эти нормальные, съедобные фрукты из оборота, оставив нарушивших торговцев без дохода, оштрафовать их, наконец. И отдать яблоки, допустим, в детский дом? Я понимаю, когда уничтожают «просрочку» или вредные вещества, но тут попахивает явным отсутствием здравого смысла. Наверное, у тех, кто придумывал такую «меру наказания».

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Вообще, в любом деле неплохо быть юридически подкованным, чтобы восстановить, если что, нарушенный кислотно-щелочной баланс. Так, уволенный в феврале начальник контрольного управления администрации Сургута Владимир Яремаченко восстановился в должности с помощью суда. Науке точно неизвестно, в чем там сыр-бор, но городской суд встал на сторону Яремаченко, отменил дисциплинарное взыскание, вернул ему место работы и обязал выплатить почти 500 тыс. руб. недополученной зарплаты. У мэрии есть месяц на апелляцию, но репутационные потери неизбежны.

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У газовиков коллектив более дружный. Там целый офис отправили в Санкт-Петербург, и столько, я подозреваю, было скрытых эмоций! Так или иначе, многие остались в Сургуте и размещали прощальные селфи в соцсетях на фоне вывесок ушедшего работодателя. Другие же 1 августа вышли на работу в Санкт-Петербурге и размещали снимки из нового офиса. Что сказать — типичные картины: опен-спейс, мониторы, некоторый бардак, связанный с переездом. И тем, и другим хочется пожелать успехов в новых обстоятельствах. Сургут будет помнить «Газпром переработку», а вы, уехавшие ребята, помните Сургут.

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Запомнится Сургут и владельцам гаражей в кооперативе «Нефтяник-1». История там давняя — город хочет построить школу, а гаражи мешают. Владельцам предлагали переезд на Заячий остров, но кто туда добровольно поедет! В итоге, добрую волю заменят судебные решения — если граждане сами не уберут боксы до 6 августа, за дело возьмутся юристы. Возможно, те самые, которые увольняли начальника контрольного управления — так что шансы сохранить гаражи есть. Но я бы не стал, ведь школа важнее. Иногда надо наступать на собственное горло в общих интересах, что нашим людям несвойственно.

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Но есть отдельные добровольцы по деланию жизни лучше. В Сургуте сошлись «Город дорог» и «Карта убитых дорог». Первое — проект местных общественников, второе — аналог ОНФ всероссийского масштаба. И те, и другие почти одновременно бегали (ездили) по городу со штангенциркулями (линейками) наперевес, вымеряя колейность и прочую люконеровность. ОНФ выглядели солиднее — на брендированном авто спецы из Пскова проехали уже почти по всей России.

В Сургуте они внезапно отправились на улицы Школьную, Инженерную и Базовую — там, вдали от основных потоков транспорта, обнаружили изъяны. А центр города у нас хороший, констатировали приезжие.

Контрастом на благостном фоне выглядели активисты из «Города дорог», совместно с ГИБДД вымерявшие глубину люков и дождеприемников сливной канализации на перекрестке Мелик-Карамова и Югорской, на улицах Энгельса и Бахилова. Везде нашли несоответствия ГОСТу. В итоге «Город дорог» и «Карта убитых дорог» решили дружить семьями, а мы будем ждать, когда их деятельность выльется в еще более ровный асфальт.

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В заключение — о нашем всем. Сургутнефтегаз в первом полугодии 2017 года показал чистую прибыль в 63,3 млрд руб. против убытка в 141,8 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 14,5 процента — ура, товарищи! Хорошо известна сургутская корреляция: что нефтянику прибыль, то и горожанину не убыток.