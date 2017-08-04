​Знакомство с последствиями. Сургутянин остался без золота, пригласив «на чай» незнакомку

Вчера в дежурную часть УМВД России по Сургуту позвонил мужчина, которого обокрала новая знакомая.

В ходе разбирательства полицейские узнали, что 1 августа днем, потерпевший 1948 года рождения, познакомился с женщиной и пригласил ее к себе домой в гости. Там они стали распивать алкоголь, а когда хозяин квартиры отвлекся, его новая знакомая воспользовалась моментом и похитила золотые изделия на сумму порядка 50 тысяч рублей.

Злоумышленницу 1974 года рождения оперативно задержали, похищенное изъяли. Сейчас ей грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.