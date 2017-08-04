​Адвокат Учителя просит генпрокурора проверить на законность заявления православных общин против «Матильды»

Константин Добрынин адвокат режиссера Алексея учителя просит генерального прокурора Юрия Чайку проверить заявления представителей православных общин против создателей фильма «Матильда» на соответствие законодательству, сообщает «ТАСС».

Добрынин просит генпрокурора провести проверки «о том, что осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы других лиц», в частности Алексея Учителя. Также адвокат призывает «поручить при выявлении в ходе проверки заявлений, содержащих признаки заведомо ложного доноса о якобы совершении создателями фильма "Матильда" противоправных действий, принять меры по привлечению каждого из авторов таких заявлений к уголовной ответственности за совершенное правонарушение».

Кроме того, Добрынин просит «принять меры прокурорского реагирования к лицам, возможно, организовавшим направление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации анонимных, фальсифицированных, содержащих заведомо ложные сведения, и иных заранее «срежиссированных» обращений в порядке, предусмотренном действующим законодательством».

Напомним, что ранее портал siapress.ru сообщил, что сотни верующих обратились в Генпрокуратуру с требованием запретить показ фильма «Матильда».