​Жители «Тюменской матрешки» имеют кредитную задолженность на миллиарды рублей

По итогам первого полугода просроченная кредитная задолженность в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО достигла 32,5 млрд рублей. Такие данные озвучил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин, сообщают «РБК».

«Важна доля просроченной задолженности от объема кредитования. В Тюменской области этот показатель находится на уровне 5,85 процента (ниже среднероссийского на 26 процентов). И это самое низкое значение в УрФО. Наиболее критичный показатель в Челябинской области (8,66 процента), Курганской области (8,31 процента), Свердловской области (7,99 процента)», — уточнил эксперт в интервью «Коммерсанту».

Стоит отметить, что в Свердловской области этот показатель равен 29,1 млрд, у Челябинской области — 22,05 млрд, у Курганской — 4,6 млрд рублей.

На 1 июля в УрФО объем просроченной задолженности составляет 88 млрд рублей. Этот показатель снизился 3,7 процента по отношению к периоду прошлого года. «Тенденция связана с правильной кредитной политикой банков в регионе, верной стратегией по урегулированию вопроса с долгами и общими экономическими показателями», — рассказал Воронин.

В целом, объем банковского кредитования физлиц (без учета микрофинансовых организаций) в УрФО составил 1,229 трлн рублей.