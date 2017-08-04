Центр поддержки экспорта Югры открывает набор на обучение по курсу «Правовое обеспечение экспортной деятельности»

11 августа в Нягани, в рамках реализации образовательной программы АО «РЭЦ», состоится обучение основам экспортной деятельности по курсу «Правовое обеспечение экспортной деятельности».

Образовательные курсы проходят в очном формате. Применяя интерактивные методы обучения, квалифицированные тренеры передадут слушателям базовые знания по основным областям экспортной деятельности.

Из курса участники смогут узнать: о назначениях и областях применения международных правил ведения ВЭД в рамках Инкотермс и Венской конвенции; нормах ответственности участников деятельности и технологиях урегулирования возможных споров; получите информацию о том, как выбрать правового консультанта, а также какие типы договоров и составляющие внешнеторгового контракта применяются в экспортной деятельности.

Пройдя обучение по данному образовательному курсу, участники смогут самостоятельно составить базовый внешнеторговый контракт, получите навыки поиска информации о законодательстве, возможностях и ограничениях конкретных видов экспорта; научитесь понимать принципы выбора медиатора при урегулировании возникающих вопросов во взаимодействия с зарубежными партнёрами.

Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими занятиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной деятельности.

Для прохождения обучения необходимо заполнить заявку на сайте:

https://exportedu.ru/events/375

Контактное лицо: Колупаева Ульяна, kuy@export-ugra.ru, 8 (3467) 388-402