В Сургуте МЧС проводит опрос на знание правил пожарной безопасности

Сургутские пожарные проводят опрос населения на знание правил пожарной безопасности. В анкетировании приняли участие, как взрослые, так и дети. Данный опрос позволит выяснить, кто как относится к правилам пожарной безопасности и как их соблюдает. В конечном итоге материал будет анализироваться для определения уровня подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности.

Личный состав Сургутского пожарно-спасательного гарнизона дополнительно со всеми участниками анкетирования провел профилактические беседы. А самые юные горожане испытали восторг при виде пожарных, и с удовольствием отвечали на все вопросы. Пожарные попытались максимально охватить все районы города. Никто не отказывался поучаствовать в мероприятии, наоборот многие сами подходили и просили их проверить на знание правил.