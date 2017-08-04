Предприниматели Югры представят округ на международной выставке в Южной Корее

С 17 по 19 августа 2017 года в Сеуле пройдет Международная выставка натуральных и органических пищевых продуктов The 16th Seoul International Organic&Natural Trade Fair for Korea 2017, в работе которой примет участие делегация предпринимателей Югры. Организатором мероприятия выступает фонд «Центр поддержки экспорта Югры».

Выставка органических и натуральных продуктов в Сеуле проводится ежегодно. В этом году она откроет свои двери перед экспонентами и гостями уже в 16-ый раз. Планируется, что свою продукцию на мероприятии представят свыше 250 компаний со всего мира, а число посетителей превысит 40 000 человек. Выставка будет открыта для посещения на протяжении 3-х дней.

В процессе подготовки к мероприятию специалисты фонда «Центр поддержки экспорта Югры» оказывают содействие предпринимателям региона в формировании экспортных предложений и осуществляют поиск потенциальных зарубежных партнёров.

В рамках деловой программы мероприятия субъекты малого и среднего предпринимательства Югры презентую свою продукцию в рамках работы выставки, проведут деловые переговоры с представителями бизнес-сообщества Южной Кореи, с целью трансфера технологий посетят с деловым визитом производителей оборудования для переработки дикоросов.

Официальный сайт выставки: www.organicshow.co.kr/eng/

Для уточнения деталей проводимого мероприятия необходимо связаться со специалистами Фонда по телефону 8 (3467) 388-400 или по электронной почте info@export-ugra.ru.