Югорчане смогут высказать мнение о мерах по повышению рождаемости и поддержке семьи в округе

Жителей региона призывают принять участие в специальном опросе о мерах по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми, который организует Минтруд России на своем официальном сайте. Анкетирование будет проводиться до 10 сентября 2017 года.

«Сейчас численность женщин репродуктивного возраста начинает уменьшаться, и, соответственно, предпринимаемые в демографической сфере шаги нуждаются в корректировках, – заявил первый замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко. – И в первую очередь нам здесь важно знать мнение граждан».

Содержание опроса направлено на выяснение отношения населения к действующим мерам поддержки семей с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, стимулирующих рождаемость, как материального, так и нематериального характера, репродуктивных планах населения и о том, что будет способствовать или препятствовать их реализации.

Отмечается, что ответы помогут оценить эффект мер демографической политики и способствовать их совершенствованию.