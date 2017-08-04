​ВЦИОМ: Россияне разлюбили Трампа

30-31 июля 2017 года ВЦИОМ провел опрос, согласно которому россияне стали хуже относиться к Трампу. Всего 18 процентов ответили, что относятся к нему скорее положительно, в марте этот показатель составлял 38 процентов. Количество равнодушных при этом практически не изменилось, сообщает «РБК».

Отношение россиян ухудшилось из-за принятия закона о расширении санкций против России, о котором портал siapress.ru сообщал ранее.

Стоит отметить, что о новых антироссийских санкциях, слышали 68 процентов россиян, но при этом всего 16 процентов из них знаю подробности. Почти 30 процентов граждан ожидают в связи с ними негативные последствия, а 9 процентов – позитивные.