Экономика России знания не ценит

Эксперты исследования BostonConsultingGroup (BCG) пришли к выводу, что Россияне массово получают высшее образование, но спрос на их знания не велик – экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов. Они опросили руководителей крупнейших компаний, сообщают «Ведомости».

Декан факультета экономики МГУ Александр Аузан, считает, что самый качественный человеческий капитал Россия экспортирует, а тот, что остается, не востребован. Экономика знаний не ценит, таким образом, врач зарабатывает, в среднем всего на 20 процентов больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261 процент.

Директор московского офиса BCG Екатерина Сычева заметила, что бизнес несет «социальную нагрузку» и вынуждает поддерживать занятость. Безработица в России одна из самых низких в мире и не реагирует на изменения ВВП. «Во всем мире если ВВП падает, то безработица растет, у нас же она может даже уменьшаться», – отметила она. Таким образом, даже если у человека есть необходимые знания и навыки, применить их ему может оказаться негде. Также отмечает, что в будущем невостребованным может оказаться любой современный профессионал. Всего у 17 процентов занятых более половины задач – творческие или аналитические, почти у половины – рутинные.

«Устаревшие и неэффективные предприятия не могут создать для выпускников нормальные условия труда, и те их быстро покидают, после чего такие предприятия опять выходят на рынок труда», – подчеркивает директор Центра экономики РАНХиГС Татьяна Клячко.

Также в России с подготовкой инженеров серьезные проблемы, признает Клячко, провал и на уровне повышения квалификации кадров. «Сами предприятия сегодня поставлены в такие условия, что им не до инноваций – им бы выжить», – скептичен замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Сейчас высшее образование общедоступно и не улучшает качество кадров. Спрос на выпускников не велик, у многих есть диплом, а работать им негде. Система образования сейчас ориентируется на контрольные цифры приема, а не на реальные потребности. Многие выпускники могли бы учиться меньше пяти лет с тем же успехом, делают выводы авторы исследования.