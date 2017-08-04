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Экономика России знания не ценит

Спрос на выпускников невелик, у многих есть диплом, а работать им негде

Фото syktsu.ru
Фото syktsu.ru

Эксперты исследования BostonConsultingGroup (BCG) пришли к выводу, что Россияне массово получают высшее образование, но спрос на их знания не велик – экономика ориентирована на эксплуатацию ресурсов. Они опросили руководителей крупнейших компаний, сообщают «Ведомости».

Декан факультета экономики МГУ Александр Аузан, считает, что самый качественный человеческий капитал Россия экспортирует, а тот, что остается, не востребован. Экономика знаний не ценит, таким образом, врач зарабатывает, в среднем всего на 20 процентов больше водителя. Для сравнения: в США разница составляет 261 процент.

Директор московского офиса BCG Екатерина Сычева заметила, что бизнес несет «социальную нагрузку» и вынуждает поддерживать занятость. Безработица в России одна из самых низких в мире и не реагирует на изменения ВВП. «Во всем мире если ВВП падает, то безработица растет, у нас же она может даже уменьшаться», – отметила она. Таким образом, даже если у человека есть необходимые знания и навыки, применить их ему может оказаться негде. Также отмечает, что в будущем невостребованным может оказаться любой современный профессионал. Всего у 17 процентов занятых более половины задач – творческие или аналитические, почти у половины – рутинные.

«Устаревшие и неэффективные предприятия не могут создать для выпускников нормальные условия труда, и те их быстро покидают, после чего такие предприятия опять выходят на рынок труда», – подчеркивает директор Центра экономики РАНХиГС Татьяна Клячко.

Также в России с подготовкой инженеров серьезные проблемы, признает Клячко, провал и на уровне повышения квалификации кадров. «Сами предприятия сегодня поставлены в такие условия, что им не до инноваций – им бы выжить», – скептичен замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Сейчас высшее образование общедоступно и не улучшает качество кадров. Спрос на выпускников не велик, у многих есть диплом, а работать им негде. Система образования сейчас ориентируется на контрольные цифры приема, а не на реальные потребности. Многие выпускники могли бы учиться меньше пяти лет с тем же успехом, делают выводы авторы исследования.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 296, комментариев: 6


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Комментарии:
Roks
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Сегодня в 11:49
Объясняю, для уря-патриотов.... из-за того, что специалисты с высшим образованием не могут устроится на работу или уезжают из страны, мы, ватники, теряем 10 триллион долларов в год
Мудрец Roks
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Сегодня в 12:25
Объясняю ватнику Роксу - закон диалектики о соотношении количества и качества никто не отменял. И большое количество выпускников вузов с документом о высшем образовании еще не говорит о том, что они реально получили высшее образовании и реально стали специалистам. Количество выпускников вузов должно реально соответствовать потребностям экономики страны. А когда вузы, без учета реальных потребностей государства, плодят и размножают количество дипломированного молодняка это заканчивается увеличением числа безработных выпускников.
И никуда они не уедут - ибо никому за границей очередной выпускник какого-нибудь Зажопинского или Мухосранского вуза с дипломом экономиста/бухгалтера/юриста на фиг не нужен.
Мудрец
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Сегодня в 12:29
Вообще, надо восстанавливать систему распределения выпускников, как это было до 1991 года. Хотя бы для учащихся на бюджете. Отучился за гос.бюджет на ВУЗе - будь добр, отработай государству 3 года Со своей стороны государство в таком случае гарантирует трудоустройство! А то какая-то странная система сложилась - человек бесплатно учится за госденьги - а потом сам ищет себе работу. В итоге - бюджетные деньги государству не возвратились.
Roks Мудрец
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Сегодня в 13:15
Мудрый, вы о чём? Мне, как выпуснику политеха(машиностроение) в 1982 году, рассказываете про льготы.... Проблема, была в том, что учили по современному, а прходишь на завод, убитое оборудование и инициатива наказуема .... У меня много знакомых, живут и работают за бугром, никто не жалуется
Мудрец Roks
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Сегодня в 14:35
Я говорил не о льготах, а о гарантиях трудоустройства. и том, что количество выпускников соотносилось с потребностью государства в этих выпускниках. а с развалом СССР, когда Вузы стали плодится как грибы после дождя, то качество образования упало, а вот количество "образованных" неимоверно выросло. И вот этим выпускникам то и некуда идти! если выпускник именитого рейтингового вуза еще может рассчитывать на хорошую работу, то выпускникам новоявленных вузов намного сложнее. Вседоступность высшего образования это еще не есть хорошо, это не благо. еще один момент - наверное все уже подзабыли т.н. "Финиковую революцию" в Тунисе в 2010-2011 гг. А там одной из основных причин было то, что высшее образование было сравнительно доступным, а вот мест рабочих для такого количества образованных просто не было! И свыше 60% выпускников не могло трудоустроится. по специальности. Вот это и было одной из причин. Поэтому, я считаю, неконтролируемое (в плане количества) высшее образование вполне может вылиться в серьезную проблему для государства. По факту, это уже так.
Roks Мудрец
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Сегодня в 15:08
Мудрый, приведу пример своего родственника- окончил институт в 1981, по распределению отработал 3 года на авиазаводе в Самаре, 30 лет на Автовазе от мастера до зам директора по производству.... Сократили, два года безработный.... хочешь такую жизнь, Советского инженера

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