В поселке Сосьва Березовского района возводится храм в честь Николая Чудотворца

В отдаленном поселке Сосьва силами общины коренных малочисленных народов Севера «Рахтынья» и неравнодушных жителей Березовского района возводится православный храм в честь святителя Николая Чудотворца.

Храм строится на берегу реки и будет служить своего рода маяком для рыбаков, которые отправляются за уловом.

«В этом году мы закончим строительство, – рассказал Александр Голошубин, индивидуальный предприниматель и председатель национальной общины «Рахтынья». – Уже поставили купола и завезли колокола. Помощь нам оказывают местные жители, некоторые предприятия и глава района Владимир Фомин. Так, Игримская РЭБ флота помогла нам с транспортом. Конечно, основная нагрузка лежит на общине».

По словам Александра Голошубина (а именно он взял на себя ответственность за строительство), архиепископ Николая Чудотворца считается покровителем странствующих людей, в том числе рыбаков. А в Сосьве рыбный промысел кормит сельчан. К слову сказать, Николай-угодник – один из первых православных святителей, вошедших в религиозную культуру обских угров и занявших в ней прочное место. Местные жители ждут, когда храм откроет свои двери, а дети даже пишут в школьных сочинениях о нем как о местной достопримечательности.