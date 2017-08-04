​Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей

Джоана Роулинг по оценке издания Forbes заработала $95 млн и имеет состояние в $650 млн. Все это благодаря, в том числе пьесе и спектаклю «Гарри Поттер и проклятое дитя» и фильму «Фантастические твари и где они обитают».

Стоит отметить, что эта сумма могла быть и больше, если бы Роулинг за последние несколько нет не пожертвовала на благотворительность общую сумму примерно в $150 млн.

Второе место в списке Forbes занял автор серии романов об инспекторе Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон, за год он заработал $87 млн. А замкнул тройку рейтинга журнала самых высокооплачиваемых писателей Джефф Кинни, известный по книге «Дневник слабака» американский писатель ($21 млн).