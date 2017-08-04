В Сургуте трое воров были задержаны Росгвардейцами

Внимательные Росгвардейцы патрулировали территорию по ул. Пушкина и заметили, как трое молодых людей прятали в траве видеорегистратор и панель от автомагнитолы. Полицейские, недолго думая задержали подозреваемых и увезли в отделение полиции. Позже выяснилось, что указанные предметы принадлежали жительнице города, которая заявила о краже из автомашины «Hyundai». Но молодые люди на воровстве не остановились, в ходе следствия выяснилось, что по мимо кражи подозреваемые устроили ещё и грабеж, похитив у мужчины 2800 рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж».