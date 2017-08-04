​Сургутянам предлагают оценить работу Налоговой службы

Оценить уровень обслуживания в налоговых органах можно с помощью электронной услуги «Анкетирование».

Чтобы воспользоваться электронным сервисом необходимо зайти на официальный сайт ФНС России – www.nalog.ru, выбрать раздел «Электронные сервисы», затем «Анкетирование», далее выбрать субъект Российской Федерации, инспекцию ФНС России и ответить на ряд вопросов.

Анкета позволяет оценить режим работы инспекции, комфортность места оказания услуги, время ожидания, сроки предоставления услуги. Налогоплательщик может оставить комментарий о работе выбранной им инспекции.

Результаты опроса, проведенного посредством Интернет-сервиса «Анкетирование», помогут определить те направления работы, которые необходимо совершенствовать, сделав посещение налоговой инспекции максимально комфортным.