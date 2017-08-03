Доступ к видеозаписям с президентских выборов 2018 года будет ограничен

Доступ к видеозаписям, сделанным в избиркомах на выборах 2018 года, будет ограничен. Записи будут гарантированно доступны не более трех месяцев и не для всех, сообщает «Ведомости». Соответствующие изменения анонсировал Центризбирком.

Как следует из проекта документа, неограниченный доступ к видеозаписям будут иметь ЦИК и избирательные комиссии регионов – но только до подведения итогов голосования. Их также могут запрашивать суды при рассмотрении дел, связанных с выборами. Доступ к видеозаписям, но только с конкретного участка, могут получить также избиратели (если они там голосовали) и находившиеся на участке наблюдатели и доверенные лица кандидата, члены избирательной комиссии (в пределах собственных полномочий).

Кандидаты в президенты могут затребовать запись с любого участка. С заявками на доступ к видео следует обращаться в избиркомы регионов, при этом следует указать, какое нарушение и когда произошло. Если заявка не соответствует этим требованиям, в доступе могут отказать. Но если по конкретному участку будет обращение в суд, то его видеоархив будет храниться до вступления решения суда в законную силу,