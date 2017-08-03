Югра стала аутсайдером по промышленному производству среди регионов УрФО

Югра стала аутсайдером рейтинга субъектов УрФО по индексу промышленного производства по итогам шести месяцев 2017 года, сообщает РБК. Согласно данным Тюменьстата, за отчетный период этот показатель в округе составил 98,8%. За аналогичный период прошлого года он был равен 101,9%.

Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. За отчетный период показатель промпроизводства там составил 114,5%. За аналогичный период прошлого года он был 103,4%. Второе место заняла Свердловская область, где индекс в январе-июне достиг 104%. Замкнула тройку лидеров Челябинская область с показателем 103,5%.



Тюменская область (без учета округов) показала четвертый результат. За шесть месяцев региональный индекс промпроизводства достиг 103,1%. Годом ранее этот показатель был равен 104,5%.