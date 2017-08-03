Путин выступил за сокращение внеплановых проверок бизнеса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по инвестпроектам на Дальнем Востоке заявил, что количество внеплановых проверок предпринимателей должно быть сокращено до 30% от числа плановых, сообщает «Коммерсант».

«Внеплановые проверки осуществляются, как правило, без соответствующего согласования с прокуратурой; только 2-3% согласовывается с прокуратурой, все остальное идет самостоятельно»,— заявил президент.

Владимир Путин также сказал, что нужно запретить следователям изымать серверы и жесткие диски на предприятиях. Кроме того, по мнению президента, бизнес-объединения должны получить право защищать интересы своих членов в суде.

«Это, надеюсь, внесет определенный позитив в рассмотрение дел, связанных с предпринимательской деятельностью, либо связанных с нарушением закона в сфере предпринимательства»,— сказал глава государства.

Из-за действия моратория на проведение плановых проверок растет количество других видов инспекций предпринимателей. В мае по заказу бизнес-омбудсмена при президенте России Бориса Титова был проведет опрос, в результате которого выяснилось, что фактически произошло замещение плановых проверок внеплановыми (доля столкнувшихся с ними выросла с 21,9% в 2015 году до 30,8% в 2016), прокурорскими (с 16,9% до 21,8%), рейдовыми (с 7,9% до 13,3%), а также проверками по заявлениям граждан (рост с 15% до 19,5%) и административными расследованиями (10,8% до 15,5%).