Помощник Путина заявил, что российские дороги не готовы к электромобилям и беспилотным машинам

Помощник президента РФ Игорь Левитин заявил, что дороги в России пока не готовы обеспечить проезд для электромобилей и беспилотных автомобилей, рассказывает ТАСС. Об этом чиновник сообщил журналистам на церемонии открытия строительства участка федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Воронежской области.

"Готовы ли наши дороги сегодня принимать такие машины, - пока не готовы. Нам надо строить дороги адаптированные", - сказал он.

Левитин отметил, что, по прогнозам американских и европейских коллег, к 2030 году весь автопарк этих стран будет электрическим, а к 2040 году общественный транспорт почти на 50% будет беспилотным.

Помощник президента считает, в России уже сейчас необходимо строить дороги, адаптированные к автомобилям, которые появятся через пять лет.

В свою очередь, глава "Автодора" Сергей Кельбах отметил, что компания уже работает над созданием дорог будущего, на дорогах "Автодора" уже есть пункты электрозаправок. Что касается вопроса развития беспилотных автомобилей, то Кельбах подчеркнул, что пересечения с другими дорогами должны быть исключены. "Это значит, что должны быть полностью исключены пересечения в одном уровне дорог, не может автомобиль будущего двигаться по дороге, которая пересекается с иными дорогами", - сказал он.