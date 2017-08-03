Международные резервы России за неделю выросли на 4,2 миллиарда долларов

За неделю международные резервы России выросли на 1% и на 28 июля составили 418,9 миллиардов долларов против 414,7 миллиардов на 21 июля, сообщает Газета.ру со ссылкой на Банк России.

«Международные резервы увеличились за неделю на 4,2 миллиарда долларов США, или на 1%, преимущественно вследствие положительной переоценки и на 28 июля составили 418,9 миллиардов долларов», — заявили в ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.