За сутки число пожаров в Югре сократилось в четыре раза

Число действующих на территории Югры природных пожаров за минувшие сутки сократилось в четыре раза — до восьми, их площадь также уменьшилась, сообщает РИА Новости со ссылкой региональный департамент недропользования и природных ресурсов. Ранее сообщалось о 32 пожарах на территории округа.

"В лесах Югры на территории двух лесничеств зафиксировано 8 пожаров. Их общая площадь составляет 5,6 тысячи гектаров", — говорится в сообщении. Таким образом, суммарная площадь возгораний уменьшилась за сутки примерно на 15%.

По-прежнему самая сложная ситуация наблюдается в Белоярском районе, где вторую неделю действует режим ЧС. По данным профильного департамента на утро четверга, на указанной территории огнем охвачено более 3,8 тысячи гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

Синоптики прогнозируют в автономном округе обильные осадки в ближайшие дни, что даст возможность специалистам потушить все действующие очаги возгораний, отмечается в сообщении.